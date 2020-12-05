В Харьковской области столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

В Шевченковском районе Харьковской области на автодороге Чугуев-Милово вечером 4 декабря столкнулись четыре автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

На автодороге столкнулись два "Камаза" и автомобиля Citroen Berlingo и Peugeot. Водителей "Камаза" и Peugeot, а также пассажирку Peugeot пришлось госпитализировать. Повреждения получил и водитель Citroen, но он отказался ехать в больницу.

Правоохранители уже возбудили дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Обстоятельства аварии выясняют.

Напомним, на днях в Хмельницкой области произошла автомобильная авария с участием чиновника ГСЧС. Спасатель не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, в результате чего последний погиб.

Кроме того, во Львовской области произошла авария с микроавтобусом, в результате которой погибли 3 человека.