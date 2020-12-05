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У Харківській області зіткнулися чотири автомобіля, є постраждалі

Шевченківський район, Субота 05 грудня 2020 15:26
У Харківській області зіткнулися чотири автомобіля, є постраждалі
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Шевченківському районі Харківської області на автодорозі Чугуїв-Мілове ввечері 4 грудня зіткнулися чотири автомобілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири людини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На автодорозі зіткнулися два "Камази" та автомобілі Citroen Berlingo та Peugeot. Водіїв "Камазу" та Peugeot, а також пасажирку Peugeot довелося госпіталізувати. Ушкодження отримав і водій Citroen, але він відмовився їхати до лікарні.

Правоохоронці вже порушили справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Обставини аварії з'ясовують.

Нагадаємо, днями у Хмельницькій області сталася автомобільна аварія за участі посадовця ДСНС. Рятувальник не впорався з керуванням і наїхав на 54-річного пішохода, в результаті чого останній загинув.

Крім того, у Львівській області сталася аварія з мікроавтобусом, в результаті якої загинули 3 людини.

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