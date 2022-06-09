В Купянске мэр с колаборантами пытались создать свою "обладминистрацию", а получили статью

Мэр Купянска Геннадий Мацегора, перешедший на сторону оккупанта, пытался создать "временную гражданскую администрацию Харьковской области". Теперь ему и еще 7 сообщникам грозит срок по статье о госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, мэр Купянск, который с начала оккупации города поддерживает российских военных, 3 июня 2022 года подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации "временная гражданская администрация Харьковской области" и избрании ее руководителя, - отмечается в сообщении.
По итогам якобы "заседания" пророссийский орган возглавил бывший заместитель начальника Дергачевского райуправления милиции, который уже подозреваемый по фактам государственной измены и коллаборационный деятельности.
Мужчина помогал оккупантам искать жителей пгт Казачья Лопань, которые принимали участие в АТО/ООС, местных волонтеров и активистов, а также организовал обеспечение российским военным спецтехники для строительства блокпостов. Кроме этого, он добровольно находился на должности "главы администрации" в Казачьей Лопани, на захваченной оккупантами территории.
На так называемом заседании находились еще 6 человек, которые активно поддерживали создание псевдооргана и подписали протокол заседания.
Одному из участников 4 мая также сообщили о подозрении по фактам госизмены и коллаборационный деятельности. Следствие считает, что он вместе с оккупантами налаживает переподключение коммунальных коммуникаций Казачьей Лопани к коммуникационным линиям России.
Также мужчина организовал и проводил среди местных жителей выдачу "гуманитарной помощи" российскими военными и наладил освещение этих событий в федеральных российских медиа.
Напомним, 8 июня, оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Возникли пожары в кафе, магазине и школьной библиотеке, в городе пропал телесигнал.
9 июня стало известно, что погибших людей стало трое, раненых - пятеро.