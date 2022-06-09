В Купянске мэр с колаборантами пытались создать свою "обладминистрацию", а получили статью

"По данным следствия, мэр Купянск, который с начала оккупации города поддерживает российских военных, 3 июня 2022 года подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации "временная гражданская администрация Харьковской области" и избрании ее руководителя, - отмечается в сообщении.

По итогам якобы "заседания" пророссийский орган возглавил бывший заместитель начальника Дергачевского райуправления милиции, который уже подозреваемый по фактам государственной измены и коллаборационный деятельности.

Мужчина помогал оккупантам искать жителей пгт Казачья Лопань, которые принимали участие в АТО/ООС, местных волонтеров и активистов, а также организовал обеспечение российским военным спецтехники для строительства блокпостов. Кроме этого, он добровольно находился на должности "главы администрации" в Казачьей Лопани, на захваченной оккупантами территории.

На так называемом заседании находились еще 6 человек, которые активно поддерживали создание псевдооргана и подписали протокол заседания.

Одному из участников 4 мая также сообщили о подозрении по фактам госизмены и коллаборационный деятельности. Следствие считает, что он вместе с оккупантами налаживает переподключение коммунальных коммуникаций Казачьей Лопани к коммуникационным линиям России.

Также мужчина организовал и проводил среди местных жителей выдачу "гуманитарной помощи" российскими военными и наладил освещение этих событий в федеральных российских медиа.