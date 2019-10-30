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У чиновника Фонда госимущества изъяли более полумиллиона долларов

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 12:32
У чиновника Фонда госимущества изъяли более полумиллиона долларов
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Чиновник был задержан за вымогательство взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска по месту работы задержанного за взяточничество чиновника Фонда госимущества обнаружили и изъяли более 500 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, правоохранители задержали чиновника регионального отдела Фонда госимущества за вымогательство взятки от руководителя подчиненного госпредприятия.

"Руководитель одного из отделов госучреждения в 30 тысяч долларов оценил предоставления разрешения на законное распаевания земельных участков госпредприятия для дальнейшей приватизации работниками. "Бонусом" за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината на должности", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что чиновник был задержан во время получения всей суммы взятки. Во время обыска по месту работы задержанного правоохранители обнаружили и изъяли более 500 тысяч долларов и драгоценные золотые изделия.

"Должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 29 октября, в Киеве правоохранители во время получения взятки задержали сотрудника Национального банка Украины. Задержанный требовал 50 тыс. долларов за содействие в предоставлении лицензии для деятельности по обмену валют.

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Новости Украины Служба безопасности УкраинывзяткаФонд госимущества
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