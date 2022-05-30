В Харьковской области сократили время комендантского часа

"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час продлится с 22.00 до 06.00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - написал он.

Во время комендантского часа в Харьковской области запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

"Находитесь дома и в местах безопасности", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, что ранее в Харьковской области комендантский час действовал с 21:00 до 6:00.