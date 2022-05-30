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В Харьковской области сократили время комендантского часа

Фото: В Харьковской области сократили время комендантского часа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 30 мая, в Харьковской области сократили время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час продлится с 22.00 до 06.00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - написал он.

Во время комендантского часа в Харьковской области запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

"Находитесь дома и в местах безопасности", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, что ранее в Харьковской области комендантский час действовал с 21:00 до 6:00.

Напомним, за нарушение комендантского часа украинцам готовят штрафы. Так, в Раду подан законопроект, которым предлагается штрафовать на 170-340 гривен за нарушение ограничений.

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ХарьковКомендантский час