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У Харківській області скоротили час комендантської години

Фото: у Харківській області скоротили час комендантської години (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 30 травня, в Харківській області скоротили час комендантської години. Тепер він діятиме з 22:00 до 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"З сьогоднішнього дня, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 22.00 до 06.00. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - написав він.

Під час комендантської години в Харківській області заборонено перебувати в громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом.

"Перебуваєте вдома і в місцях безпеки", - підкреслив глава ОВА.

Зазначимо, що раніше в Харківській області комендантська година діяла з 21:00 до 6:00.

Нагадаємо, за порушення комендантської години українцям готують штрафи. Так, в Раду подано законопроект, яким пропонується штрафувати на 170-340 гривень за порушення обмежень.

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ХарківКомендантська година