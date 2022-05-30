У Харківській області скоротили час комендантської години

"З сьогоднішнього дня, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 22.00 до 06.00. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - написав він.

Під час комендантської години в Харківській області заборонено перебувати в громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом.

"Перебуваєте вдома і в місцях безпеки", - підкреслив глава ОВА.

Зазначимо, що раніше в Харківській області комендантська година діяла з 21:00 до 6:00.