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В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

С начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысяч коллаборантов. Также в Харьковской области взято в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Кроме того, в Хмельницкой области контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.

В Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб РФ, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ.

К тому же в Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат.

В Киевской области задержали еще двух коллаборантов, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.

Ранее мы сообщали, что в Киеве СБУ задержала лидера партии Медведчука за сотрудничество со спецслужбами РФ.

Также мы писали, что российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине.

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