У Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ

З початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисяч колаборантів. Також у Харківській області взято в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Окрім того, у Хмельницькій області контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб, яка планувала диверсії в регіоні.
У Житомирській області СБУ затримала агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ.
До того ж у Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата.
У Київській області затримали ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району.
Раніше ми повідомляли, що у Києві СБУ затримала лідера партії Медведчука за співпрацю зі спецслужбами РФ.
Також ми писали, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.
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