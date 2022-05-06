У Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ

Окрім того, у Хмельницькій області контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб, яка планувала диверсії в регіоні.

У Житомирській області СБУ затримала агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ.

До того ж у Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата.

У Київській області затримали ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району.