В Киеве СБУ задержала лидера партии Медведчука за сотрудничество со спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины с начала войны открыла более 6 тысяч уголовных производств. В частности, более 1 тысячи касаются посягательства на территориальную целостность Украины и попытки захвата государственной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В Киеве СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Также заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб РФ, который использовали для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространения вражеской пропаганды.

Кроме того, в Луганской области на сотрудничестве с оккупантами разоблачен руководительницу одного из отделов Станично-Луганской военно-гражданской администрации.

В Полтавской области задержали заместителя начальника таможенного поста, который требовал деньги от руководителя предприятия, "гарантируя" беспрепятственное оформление промтоваров.