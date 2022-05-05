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В Киеве СБУ задержала лидера партии Медведчука за сотрудничество со спецслужбами РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 05 мая 2022 14:50
В Киеве СБУ задержала лидера партии Медведчука за сотрудничество со спецслужбами РФ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины с начала войны открыла более 6 тысяч уголовных производств. В частности, более 1 тысячи касаются посягательства на территориальную целостность Украины и попытки захвата государственной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Киеве СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Также заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб РФ, который использовали для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространения вражеской пропаганды.

Кроме того, в Луганской области на сотрудничестве с оккупантами разоблачен руководительницу одного из отделов Станично-Луганской военно-гражданской администрации.

В Полтавской области задержали заместителя начальника таможенного поста, который требовал деньги от руководителя предприятия, "гарантируя" беспрепятственное оформление промтоваров.

Ранее мы сообщали, что российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине.

Также мы писали, что СБУ предотвратила ракетный обстрел объектов Нацгвардии в Киевской области.

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