В Харьковской области сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300

В Харьковской области ВСУ сбили российскую ракету, которую оккупанты запустили из ЗРК С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заметк у начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Следователями обнаружена ракета, которой оккупанты пытались обстрелять Харьковскую область. ВСУ сбили эту ракету в области. Она вылетела сегодня с территории Белгорода примерно в 4 утра.

"Судя по маркировке - это зенитная управляемая ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведутся все необходимые следственные действия на месте находки", - сообщил Болвинов.