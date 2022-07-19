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В Харьковской области сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300

Фото: в Харьковской области сбили русский ракет (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

В Харьковской области ВСУ сбили российскую ракету, которую оккупанты запустили из ЗРК С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заметку начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Следователями обнаружена ракета, которой оккупанты пытались обстрелять Харьковскую область. ВСУ сбили эту ракету в области. Она вылетела сегодня с территории Белгорода примерно в 4 утра.

"Судя по маркировке - это зенитная управляемая ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведутся все необходимые следственные действия на месте находки", - сообщил Болвинов.

Напомним, с временно оккупированных территорий Харьковской области 18 июля удалось эвакуировать 943 мирных жителей, из них 216 детей.

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Харьков