В Харьковской области провели очередную эвакуацию: спасли почти 1000 человек
С временно оккупированных территорий Харьковской области 18 июля удалось эвакуировать 943 мирных жителей, из них 216 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Синегубов отметил, что все эвакуированные сейчас находятся в безопасных местах под украинскими флагами. Каждому оказали всю необходимую помощь.
Он поблагодарил все службы, которые были задействованы в эвакуации, и десятки волонтеров за четкую координацию действий и работу на результат.
Напомним, Синегубов отметил, что пока нет оснований для массовой организованной эвакуации из Харькова. Он назвал два условия, при которых она будет нужна.
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