В Харьковской области провели очередную эвакуацию: спасли почти 1000 человек

С временно оккупированных территорий Харьковской области 18 июля удалось эвакуировать 943 мирных жителей, из них 216 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

Синегубов отметил, что все эвакуированные сейчас находятся в безопасных местах под украинскими флагами. Каждому оказали всю необходимую помощь.

Он поблагодарил все службы, которые были задействованы в эвакуации, и десятки волонтеров за четкую координацию действий и работу на результат.