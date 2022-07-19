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У Харківській області збили російську ракету, випущену комплексом С-300

Фото: у Харківській області збили російську ракет (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Харківській області ЗСУ збили російську ракету, яку окупанти запустили із ЗРК С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

Слідчими виявлено ракету, якою окупанти намагалися обстріляти Харківську область. ЗСУ збили цю ракету в області. Вона вилетіла сьогодні з території Белгорода приблизно о 4-й ранку.

"Судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведуться усі необхідні слідчі дії на місці знахідки", - повідомив Болвінов.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Харківської області 18 липня вдалося евакуювати 943 мирних мешканців, з них 216 дітей.

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Харків