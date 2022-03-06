ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области российские военные убили уже 126 гражданских

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 06 марта 2022 01:04
В Харьковской области российские военные убили уже 126 гражданских Фото: школа в Харькове после российского обстрела (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харьковской области жертвами российских оккупантов за время войны стали уже 194 человека, среди которых 126 - гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Так, по данным полиции, за 10 дней полномасштабной войны, начатой против нашей страны Россией 24 февраля - вражеские военные убили на территории Харьковской области 126 гражданских, в том числе - 5 детей.

Среди общего количества погибших:

  • 35 военных ВСУ,
  • 4 полицейских,
  • 6 нацгвардейцев,
  • 4 пограничника,
  • 4 десантника Харьковского национального университета воздушных сил,
  • 1 работника СБУ,
  • 14 бойцов территориальной обороны.

"Ранены во время обстрелов в области 433 человека, среди них 312 - гражданские", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области поймали корректировщика огня российских оккупантов.

Напомним, 3 марта в результате ночного авиаудара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли 8 человек, среди которых двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина