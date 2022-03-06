В Харьковской области российские военные убили уже 126 гражданских
В Харьковской области жертвами российских оккупантов за время войны стали уже 194 человека, среди которых 126 - гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.
Так, по данным полиции, за 10 дней полномасштабной войны, начатой против нашей страны Россией 24 февраля - вражеские военные убили на территории Харьковской области 126 гражданских, в том числе - 5 детей.
Среди общего количества погибших:
- 35 военных ВСУ,
- 4 полицейских,
- 6 нацгвардейцев,
- 4 пограничника,
- 4 десантника Харьковского национального университета воздушных сил,
- 1 работника СБУ,
- 14 бойцов территориальной обороны.
"Ранены во время обстрелов в области 433 человека, среди них 312 - гражданские", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области поймали корректировщика огня российских оккупантов.
Напомним, 3 марта в результате ночного авиаудара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли 8 человек, среди которых двое детей.
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