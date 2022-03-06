В Харьковской области российские военные убили уже 126 гражданских

В Харьковской области жертвами российских оккупантов за время войны стали уже 194 человека, среди которых 126 - гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi .

Так, по данным полиции, за 10 дней полномасштабной войны, начатой против нашей страны Россией 24 февраля - вражеские военные убили на территории Харьковской области 126 гражданских, в том числе - 5 детей.

Среди общего количества погибших:

35 военных ВСУ,

4 полицейских,

6 нацгвардейцев,

4 пограничника,

4 десантника Харьковского национального университета воздушных сил,

1 работника СБУ,

14 бойцов территориальной обороны.

"Ранены во время обстрелов в области 433 человека, среди них 312 - гражданские", - говорится в сообщении.