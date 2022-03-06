У Харківській області російські військові вбили вже 126 цивільних
У Харківській області жертвами російських окупантів за час війни стали вже 194 людини, серед яких 126 - цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
Так, за даними поліції, за 10 днів повномасштабної війни, розпочатої проти нашої країни Росією 24 лютого - ворожі військові вбили на території Харківської області 126 цивільних, у тому числі - 5 дітей.
Серед загальної кількості загиблих:
- 35 військових ЗСУ,
- 4 поліцейських,
- 6 нацгвардійців,
- 4 прикордонники,
- 4 десантники Харківського національного університету Повітряних сил,
- 1 працівника СБУ,
- 14 бійців територіальної оборони.
"Поранено під час обстрілів в області 433 людини, серед них 312 - цивільні", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області спіймали коригувальника вогню російських окупантів.
Нагадаємо, 3 березня в результаті нічного авіаудару російських окупантів по Ізюму Харківській області загинули 8 осіб, серед яких двоє дітей.
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