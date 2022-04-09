В Харьковской области российские военные расстреляли авто экс-депутата облсовета
Российские оккупанты 8 апреля расстреляли автомобиль директора Волчанского лесхоза, экс-депутата Харьковского областного совета Сергея Пиева. Мужчина погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте", - говорится в сообщении.
Сергей Пиев был депутатом Харьковского областного совета седьмого созыва в течение 2015-2020 годов.
Также отметим, что Волчанск, где случилась трагедия, сейчас находится во временной оккупации.
Напомним, украинские военные освободили от российской оккупации село Ольховка Харьковской области.
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