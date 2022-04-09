ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одно село в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Facebook.

"Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага-поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении - управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области", - написал Мельник.

Он также добавил, что в ходе работы была оказана необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.

Напомним, недавно украинские военные освободили и очистили от оккупантов село Малая Рогань Харьковской области.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.