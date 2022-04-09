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У Харківській області російські військові розстріляли авто ексдепутата облради

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Харківська область, Субота 09 квітня 2022 17:42
У Харківській області російські військові розстріляли авто ексдепутата облради Фото: ексдепутат Харківської облради Сергій Пієв (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти 8 квітня розстріляли автомобіль директора Вовчанського лісгоспу, ексдепутата Харківської обласної ради Сергія Пієва. Чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного управління лісового та мисливського господарства.

"8 квітня повертаючись додому після робочого дня його машину було розстріляно зі стрілецької зброї. Через численні поранення Сергій Миколайович помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Сергій Пієв був депутатом Харківської обласної ради сьомого скликання протягом 2015-2020 років.

Також зазначимо, що Вовчанськ, де сталася трагедія, наразі знаходиться у тимчасовій окупації.

Нагадаємо, українські військові звільнили від російської окупації село Вільхівка Харківської області.

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