В Харківській області російські військові обстріляли психоневрологічний інтернат

Російська армія обстріляла психоневрологічний інтернат в селі Оскіл Ізюмського району Харківської області. На момент удару в закладі було 330 пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Після військового злочину в Маріуполі, сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що з 50 підопічних, що були в інтернаті на момент удару, малорухомі, з них 10 пересуваються на візках.

Крім того, за словами Синєгубова, найкритичнішою точкою в Харківській області залишається Ізюм. Сьогодні адміністрація знову намагається створити зелений коридор.