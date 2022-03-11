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В Харківській області російські військові обстріляли психоневрологічний інтернат

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Ізюм, П'ятниця 11 березня 2022 10:49
В Харківській області російські військові обстріляли психоневрологічний інтернат Фото: окупанти обстріляли інтернат в Харківській області (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія обстріляла психоневрологічний інтернат в селі Оскіл Ізюмського району Харківської області. На момент удару в закладі було 330 пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Після військового злочину в Маріуполі, сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що з 50 підопічних, що були в інтернаті на момент удару, малорухомі, з них 10 пересуваються на візках.

Крім того, за словами Синєгубова, найкритичнішою точкою в Харківській області залишається Ізюм. Сьогодні адміністрація знову намагається створити зелений коридор.

Варто зазначити, що окупанти виставили ультиматум меру Ізюма з вимогою безперешкодно пропустити їх техніку на Харків. Проте міський голова відмовився.

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