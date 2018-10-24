В Харьковской области в результате взрыва снаряда в частном доме погиб мужчина

Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Взорвался осколочный снаряд, в результате чего мужчина погиб на месте

В Харьковской области в городе Мерефа на территории частного дома взорвался снаряд, в результате чего погиб хозяин дома. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на облуправление Нацполиции.

Инцидент произошел вечером во вторник, 24 октября. На месте происшествия полицейские выяснили, что произошел взрыв осколочного снаряда. Осколки также повредили забор и окна дома. В результате полученных травм погиб 38-летний владелец домовладения.

"Со слов соседей полицейские выяснили, что видели иногда владельца помещения с металлоискателем. С места происшествия изъяты фрагменты металла, которые направлены на исследование", - отметили в полиции.

Фото: последствия взрыва (npu.gov.ua)

Напомним, прокуратура Луганской области квалифицировала как теракт подрыв на снаряде двух жителей Попаснянского района. В частности, установлено, что 18 октября 2018 года в 8.45 утра в районе неподконтрольной украинской власти территории. Золотое-4 произошел взрыв неизвестного снаряда, в результате которого пострадали женщина 1972 года рождения и мужчина 1973 года рождения, которые жили в Золотом-5.