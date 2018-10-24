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У Харківській області внаслідок вибуху снаряду в приватному будинку загинув чоловік

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 11:38
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Вибухнув осколковий снаряд, внаслідок чого чоловік загинув на місці

У Харківській області в місті Мерефа на території приватного будинку вибухнув снаряд, внаслідок чого загинув господар будинку. про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на облуправління Нацполіції.

Інцидент стався ввечері у вівторок, 24 жовтня. На місці події поліцейські з'ясували, що стався вибух осколкового снаряду. Осколки також пошкодили паркан та  вікна будинку. Внаслідок отриманих травм загинув 38-річний власник домоволодіння.

"Зі слів сусідів  поліцейські з’ясували, що бачили інколи власника помешкання з металошукачем. З місця події вилучені фрагменти з металу, які направлені на дослідження", - зазначили в поліції.

 

Фото: наслідки вибуху (npu.gov.ua)

Нагадаємо, прокуратура Луганської області кваліфікувала як теракт підрив на снаряді двох мешканців Попаснянського району. Зокрема, встановлено, що 18 жовтня 2018 року о 8.45 ранку в районі непідконтрольної українській владі території м. Золоте-4 стався вибух невідомого снаряда, в результаті якого, постраждали жінка 1972 року народження та чоловік 1973 року народження, що мешкали в Золотому-5.

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