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У Харківській області розвідники знищили ДРГ російських морпіхів

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Дергачі, Понеділок 18 липня 2022 15:10
У Харківській області розвідники знищили ДРГ російських морпіхів Фото: розвідки знищили російську ДРГ поюлизу Дергачів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу у Харківській області. До неї входили морські піхотинці Північного флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідгрупа "Кедр" виявила у селі Дементіївка Дергачівського району російську ДРГ. Великий підрозділ окупантів розміщувався у зруйнованих будинках.

Українські розвідники відкрили вогонь та знищили 36 морпіхів, багатьох поранили. Пізніше "Кедр" з нацгвардійцями та бійцями тероборони, попри значну чисельну перевагу ворога, у боях змусили окупантів відійти.

Захисники здобули численні трофеї та взяли у полон пораненого командира взводу ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Він є військовослужбовцем 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами. До цього три роки він був у Сирії.

Зараз командир окупантів перебуває одному з госпіталів в Україні.

Нагадаємо, у перехопленій розмові окупант розповів, що спецназ РФ зазнає великих втрат біля Ізюма Харківської області.

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