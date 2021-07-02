В Харьковской области разоблачили разграбление недр: убытки более 100 млн гривен

Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконной добычи и продажи недр на территории Харьковской области. Злоумышленники транспортировали около 15 тысяч тонн глиняных пород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Как отмечает правоохранительный орган, общие убытки страны составляют более чем 102 млн гривен, однако ущерб экологии Харьковской области есть гораздо более масштабными, поскольку злоумышленники уничтожили гектары плодородных земель сельскохозяйственного назначения и создали два карьера.

"Добытые ископаемые участники схемы нелегально реализовывали оптовыми партиями производителям строительных материалов", - отмечает пресс-служба СБУ.

Заметим, что согласно ч. 2 ст. 239-1 ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.