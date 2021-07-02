UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харьковской области разоблачили разграбление недр: убытки более 100 млн гривен

Автор: РБК-Украина

Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконной добычи и продажи недр на территории Харьковской области. Злоумышленники транспортировали около 15 тысяч тонн глиняных пород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает правоохранительный орган, общие убытки страны составляют более чем 102 млн гривен, однако ущерб экологии Харьковской области есть гораздо более масштабными, поскольку злоумышленники уничтожили гектары плодородных земель сельскохозяйственного назначения и создали два карьера.

"Добытые ископаемые участники схемы нелегально реализовывали оптовыми партиями производителям строительных материалов", - отмечает пресс-служба СБУ.

Заметим, что согласно ч. 2 ст. 239-1 ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковСлужба безопасности Украины