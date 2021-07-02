У Харківській області викрили розграбування надр: збитки понад 100 млн гривень

Представники Служби безпеки України викрили схему незаконного видобутку та продажу надр на території Харківської області. Зловмисники транспортували близько 15 тисяч тонн глиняних порід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Як зазначає правоохоронний орган, загальні збитки країни складають більше ніж 102 млн гривень, однак збитки екології Харківської області є набагато масштабнішими, оскільки зловмисники знищили гектари родючих земель сільськогосподарського призначення та створили два кар’єри.

"Видобуті копалини учасники схеми нелегально реалізовували оптовими партіями виробникам будівельних матеріалів", - зазначає пресслужба СБУ.

Зауважимо, що відповідно ч. 2 ст. 239-1 й ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до восьми років.