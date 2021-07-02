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В Харьковской области разоблачили разграбление недр: убытки более 100 млн гривен

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Харьков, Пятница 02 июля 2021 19:25
В Харьковской области разоблачили разграбление недр: убытки более 100 млн гривен Фото: СБУ разоблачила масштабное разграбление недр в Харьковской области ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконной добычи и продажи недр на территории Харьковской области. Злоумышленники транспортировали около 15 тысяч тонн глиняных пород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает правоохранительный орган, общие убытки страны составляют более чем 102 млн гривен, однако ущерб экологии Харьковской области есть гораздо более масштабными, поскольку злоумышленники уничтожили гектары плодородных земель сельскохозяйственного назначения и создали два карьера.

"Добытые ископаемые участники схемы нелегально реализовывали оптовыми партиями производителям строительных материалов", - отмечает пресс-служба СБУ.

Заметим, что согласно ч. 2 ст. 239-1 ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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Харьков Служба безопасности Украины
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