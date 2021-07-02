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У Харківській області викрили розграбування надр: збитки понад 100 млн гривень

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Харків, П'ятниця 02 липня 2021 19:25
У Харківській області викрили розграбування надр: збитки понад 100 млн гривень Фото: СБУ викрила масштабне розграбування надр у Харківській області (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Представники Служби безпеки України викрили схему незаконного видобутку та продажу надр на території Харківської області. Зловмисники транспортували близько 15 тисяч тонн глиняних порід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначає правоохоронний орган, загальні збитки країни складають більше ніж 102 млн гривень, однак збитки екології Харківської області є набагато масштабнішими, оскільки зловмисники знищили гектари родючих земель сільськогосподарського призначення та створили два кар’єри.

"Видобуті копалини учасники схеми нелегально реалізовували оптовими партіями виробникам будівельних матеріалів", - зазначає пресслужба СБУ.

Зауважимо, що відповідно ч. 2 ст. 239-1 й ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

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Харків Служба безпеки України
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