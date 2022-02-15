Вывозили дерево ночью. В Харьковской области разоблачили схему вырубки леса

По предварительной информации, в состав организованной группы входило три человека. Возглавил ее бывший руководитель одного из лесхозов Харьковской области, который был осведомлен о местах санитарных рубок и тропинках, ведущих к просекам. В состав группы также входили водители грузовых автомобилей-манипуляторов.

"Деятельность группы велась конспиративно, незаконно вырубленный лес перевозился в ночное время суток", - отмечается в ведомстве.

При проведении санкционированных обысков обнаружены и изъяты безоговорочные доказательства преступной деятельности указанных лиц, образцы незаконно вырубленной древесины, грузовой автотранспорт, средства и орудия незаконной вырубки древесины, проведен ряд судебных экспертиз для проверки полученных доказательств экспертным путем.

На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное производство по статье "незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" (ч.4 ст.246). Правонарушителям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.