Вивозили дерево вночі. У Харківській області викрили схему вирубки лісу

За попередньою інформацією, до складу організованої групи входило троє людей. Очолив її колишній керівник одного з лісгоспів Харківської області, який був поінформований про місця санітарних рубок та стежки, що ведуть до просіків. До складу групи також входили водії вантажних автомобілів-маніпуляторів.

"Діяльність групи велася конспіративно, незаконно вирубаний ліс перевозився вночі доби", - зазначається у відомстві.

При проведенні санкціонованих обшуків виявлено та вилучено беззастережні докази злочинної діяльності зазначених осіб, зразки незаконно вирубаної деревини, вантажний автотранспорт, засоби та знаряддя незаконної вирубки деревини, проведено низку судових експертиз для перевірки отриманих доказів експертним шляхом.

На даний момент за фактом того, що трапилося, порушено кримінальні провадження за статтею "незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" (ч.4 ст.246). Правопорушникам загрожує від 5 до 7 років ув'язнення.