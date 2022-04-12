В Харьковской области при разборке завалов обнаружили 11 погибших, среди них ребенок

В Харьковской области спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов российскими оккупантами. При разборе завалов обнаружили тела 11 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Управление ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что бойцы ГСЧС 34 раза выезжали тушить пожары, которые связанные с обстрелами. Возгорания вспыхнули в жилых многоэтажных и частных домах, автомобилях, гаражах, складах и торговых точках.

Под завалами обнаружили тела 10 взрослых и ребенка 2009 года рождения. Кроме того, 9 человек получили ранения.