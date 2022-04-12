У Харківській області при розбиранні завалів виявили 11 загиблих, серед них дитина

У Харківській області рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів російськими окупантами. При розборі завалів виявили тіла 11 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Управління ДСНС у Харківській області.
Зазначається, що бійці ДСНС 34 рази виїжджали гасити пожежі, які пов'язані з обстрілами. Загоряння спалахнули в житлових багатоповерхових і приватних будинках, автомобілях, гаражах, складах і торгових точках.
Під завалами виявили тіла 10 дорослих та дитини 2009 року народження. Крім того, 9 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти внаслідок обстрілів зруйнували 12 житлових будинків у Луганській області.
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