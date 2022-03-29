В Харьковской области ПВО сбила российский истребитель и беспилотник

В Харьковской области в районе города Изюм противовоздушная оборона Украины сбила беспилотник и самолет российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование " Восток ".

"Снова район изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО, 29 марта - минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПВО оборона сбила российский БПЛА и истребитель.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев.

Также мы писали, что под Харьковом ликвидировали командира российской 200-й бригады.

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