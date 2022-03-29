У Харківській області ППО збила російський винищувач та безпілотник

У Харківській області в районі міста Ізюм протиповітряна оборона України збила безпілотник та літак російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування " Схід ".

"Знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня - мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ППО оборона збила російський БПЛА та винищувач.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв.

Також ми писали, що під Харковом ліквідували командира російської 200-ї бригади.

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