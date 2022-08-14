В Харьковской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Ночью 14 августа в Харьковской области во время воздушной тревоги была слышна серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

На данный момент местные власти никак не комментируют произошедшее. Воздушная тревога в регионе была объявлена с 01:05 до 01:24. В случае объявления повторных тревог жителей просят пройти в укрытия.