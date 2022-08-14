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У Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Харків, Неділя 14 серпня 2022 01:30
У Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Харківській області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вночі 14 серпня в Харківській області під час повітряної тривоги була чутна серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

На даний момент місцева влада ніяк не коментує подію. Повітряна тривога в регіоні була оголошена з 01:05 до 01:24. У разі оголошення повторних тривог жителів просять пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

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