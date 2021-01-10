В Харьковской области протестуют из-за тарифов на газ. Люди перекрыли трассу

Жители Харьковской области перекрывали трассу Харьков - Симферополь, протестуя против повышения тарифов на газ. Это произошло утром 10 января в районе поста патрульной полиции в Песочине.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, около полсотни человек непрерывно ходили по пешеходному переходу, требуя снизить тарифы на газ и его доставку.

Их охраняли более 15 полицейских. При этом пробки не наблюдались. Часть автомобилей пропускали, а часть - перенаправили к объездным дорогам.

Издание KHARKIV Today пишет, что участники акции протеста требуют отозвать постановление о повышении тарифов на транспортировку газа и позволить общинам самим решать вопрос тарифов.

Как писало РБК-Украина, в Полтаве вышли на протест жители города из-за повышения тарифов на газ. Полиция перекрыла движение на трассе Киев-Харьков в черте города.

Напомним, постановление КМУ об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Так, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м.