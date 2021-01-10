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У Харківській області протестують через тарифи на газ. Люди перекрили трасу

Автор: Юлія Струк

Мешканці Харківської області перекривали трасу Харків - Сімферополь, протестуючи проти підвищення тарифів на газ. Це сталося вранці 10 січня у районі поста патрульної поліції в Пісочині.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько півсотні людей безперервно ходили по пішохідному переходу, вимагаючи знизити тарифи на газ і його доставку.

Їх охороняли понад 15 поліцейських. При цьому пробки не спостерігалися. Частину автомобілів пропускали, а частину - перенаправили до об'їзних доріг.

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Видання KHARKIV Today пише, що учасники акції протесту вимагають відкликати постанову про підвищення тарифів на транспортування газу і дозволити громадам самим вирішувати питання тарифів.

Як писало РБК-Україна, в Полтаві вийшли на протест мешканці міста через підвищення тарифів на газ. Поліція перекрила рух на трасі Київ-Харків у межах міста.

Нагадаємо, постанову КМУ про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Так, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м.

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