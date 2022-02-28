В Харьковской области прошла спецоперация против предателей. Среди задержанных мэр Пивденного

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова .

По словам главы ОГА, военные задержали мэра Пивденного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции, а также участкового инспектора. Всех их подозревают в государственной измене.

"Мы не дадим сдать ни одного сантиметра нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают. Это они проявили лояльность, что задержали. Цитата: Расстреливать (предателей - ред.) будут на месте", - подчеркнул Синегубов.