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В Харьковской области прошла спецоперация против предателей. Среди задержанных мэр Пивденного

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Харьковская область, Понедельник 28 февраля 2022 14:17
В Харьковской области прошла спецоперация против предателей. Среди задержанных мэр Пивденного Фото: в Харьковской области прошла спецоперация (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области украинские военные провели спецоперацию против государственных предателей. Среди задержанных в ходе спецоперации - мэр города Пивденное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По словам главы ОГА, военные задержали мэра Пивденного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции, а также участкового инспектора. Всех их подозревают в государственной измене.

"Мы не дадим сдать ни одного сантиметра нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают. Это они проявили лояльность, что задержали. Цитата: Расстреливать (предателей - ред.) будут на месте", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, вчера мэр города Купянск пошел на переговоры с оккупантами. В его отношении возбудили уголовное дело.

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