В Харьковской области произошла стрельба в почтовом отделении

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленник стрелял из стартового пистолета

В пятницу, 23 августа, в одном из почтовых отделений Харьковской области произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, инцидент произошел около 16:00 в почтовом отделении города Змиев. Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что 25-летний мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета.

Отмечается, что злоумышленник вместе с приятелем зашли в запрещенную для посетителей зону, в результате чего между ними и персоналом почтового отделения возник конфликт. После того как один из работников попросил мужчин выйти, злоумышленник достал из посылки стартовый пистолет и выстрелил в воздух.

"Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает", - рассказали в ведомстве.

По словам правоохранителей, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса, а именно - хулиганство.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла стрельба. На месте проишествия полицейские обнаружили трех раненых мужчин. Они имели огнестрельные и ножевые ранения.