У Харківській області сталася стрілянина в поштовому відділенні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисник стріляв зі стартового пістолету

У п'ятницю, 23 серпня, в одному з поштових відділень Харківської області сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, інцидент стався близько 16:00 в поштовому відділенні міста Зміїв. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що 25-річний чоловік влаштував стрілянину зі стартового пістолету.

Зазначається, що зловмисник разом з приятелем зайшли до забороненої для відвідувачів зони, в результаті чого між ними та персоналом поштового відділення виник конфлікт. Після того як один з працівників попросив чоловіків вийти, зловмисник дістав з посилки стартовий пістолет та вистрілив в повітря.

"Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили місцезнаходження чоловіка. Він знаходився біля гуртожитку, в якому проживає", - розповіли у відомстві.

За словами правоохоронців, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, а саме - хуліганство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 20 серпня біля метро "Голосіївська" у Києві сталася стрілянина. На місці події поліцейські виявили трьох поранених чоловіків. Вони мали вогнепальні і ножові поранення.