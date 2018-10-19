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В Харьковской области произошла авария, есть погибший

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 03:04
Фото: авария (УНИАН)
Фото: авария (УНИАН)

В результате аварии погиб мужчина

На автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Так, авария произошла неподалеку от поселка Нестеренки Харьковского района.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель "ВАЗ" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате происшествия водитель "Ваза" погиб. 47-летний водитель иномарки от госпитализации отказался.

Сообщается, что информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 

Фото: место аварии

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области возле села Песчаное Волчанского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека, еще один человек пострадал.

Сообщается, что от полученных в результате аварии травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ скончалась в карете скорой помощи.

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