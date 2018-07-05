Полиция расследует покушение на убийство

Сегодня, 5 июля, в Харьковской области взорвался автомобиль. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

В 18 часов 20 минут в полицию пришло сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль.

"На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщают, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Ауди.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований как покушение на убийство", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волновахском районе (Донецкая область) от взрыва пострадал ребенок.