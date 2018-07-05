Поліція розслідує замах на убивство
Сьгодні, 5 липня, у Харківській області вибухнув автомобіль. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області.
О 18 годині 20 хвилин до поліції прийшло повідомлення про те, що у приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль.
"На місце виїхала слідчо-оперативна группа відділу та керівництво главку обласної поліції", - йдеться у повідомленні.
Також у прес-службі повідомляють, що вибухом пошкоджено задню частину автомобілю Ауді.
"Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань як замах на вбивство", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Волноваському районі (Донецька область) від вибуху постраждала дитина.