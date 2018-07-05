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У Харківській області вибухнув автомобіль

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 21:01
Фото: місце вибуху автомобіля (Depo Харьков)
Фото: місце вибуху автомобіля (Depo Харьков)

Поліція розслідує замах на убивство

Сьгодні, 5 липня, у Харківській області вибухнув автомобіль. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області.

О 18 годині 20 хвилин до поліції прийшло повідомлення про те, що у приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль. 

"На місце виїхала слідчо-оперативна группа відділу та керівництво главку обласної поліції", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі повідомляють, що  вибухом пошкоджено задню частину автомобілю Ауді.

"Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань як замах на вбивство", - йдеться у повідомленні.

 Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Волноваському районі (Донецька область) від вибуху постраждала дитина.

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Теги публікації: Харків, Харків, автомобили, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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