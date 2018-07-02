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Интервью

В Донецкой области от взрыва пострадал еще один ребенок

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 15:26
Иллюстративное фото(РБК-Украина)
Иллюстративное фото(РБК-Украина)

Это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки

В Волновахском районе (Донецкая область) от взрыва пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщается, в 13 часов дня в полицию поступило сообщение, что в медучреждение с различными травмами доставили школьника.

Отмечается, что первыми звук взрыва услышали соседи. Потом из дома выбежал ребенок и попросил помощи.

"Полные обстоятельства произошедшего, а также происхождение взрыва, выясняются", - говорится в сообщении.

Фото: место взрыва
 

Сообщается, что на месте продолжают работу полицейские Волновахского отдела полиции.

Напомним, что сегодня, 2 июля 2018 года, в Константиновке (Донецкая область) в результате взрыва боеприпаса пострадал подросток.

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Теги публикации: Донецк, Донецкая область, Взрыв, дети, Волноваха  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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