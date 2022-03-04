В Харьковской области поймали корректировщика огня российских оккупантов

"Во время осмотра подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой"", - рассказал он.

Злоумышленник не смог объяснить пограничникам цель своего пребывания в районе блокпоста. Теперь им займется Служба безопасности Украины.

"Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь. И каждый такой поступок украинских патриотов приближает нас к победе", - отметил Синегубов.

Военные Харьковского погранотряда задержали корректировщика огня оккупантов (фото: facebook.com/synegubov.official)