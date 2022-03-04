У Харківській області спіймали коригувальника вогню російських окупантів

У Харківській області військовослужбовці прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських окупантів. Тепер його передали співробітникам СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВВА Олега Синєгубова .

"Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військовослужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя. І кожний такий вчинок українських патріотів наближає нас до перемог", - зазначив Синєгубов.

Зловмисник не зміг пояснити прикордонникам мету свого перебування в районі блокпоста. Тепер ним займеться Служба безпеки України.

"Під час огляду підозрілого авто, службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефону свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою"", - розповів він.

Нагадаємо, вчора в результаті нічного авіаудару російських окупантів по Ізюму Харківській області загинули 8 людей, серед яких двоє дітей.

Перед цим, 2 березня, у Харкові окупанти завдали удару по будівлі обласного управління поліції. Також під атаку потрапила будівля соціологічного факультету Національного університету ім. Каразіна. Разом з тим ціллю ворога стала будівля міськради Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.