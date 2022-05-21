В Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России. Среди них подполковник

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы - для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами", - пишет Болвинов.

Как отметил начальник следственного управления ГУНП, оккупанты не заинтересованы в том, чтобы забирать тела своих товарищей.

Всего было найдено шесть трупов в одежде военных России. Среди тел был обнаружен и подполковник Герасимов В. С.

Фото: в Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России (facebook.com/permalink)