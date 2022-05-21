В Харківській області поліція виявила поховання військових Росії. Серед них підполковник

У Золочівському районі Харківської області знайшли декілька поховань окупантів. Серед тіл виявили підполковника.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.
"До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур",- пише Болвінов.
Як відзначив начальник Слідчого управління ГУНП, окупанти не зацікавлені у тому, аби забирати тіла своїх товаришів.
Загалом було знайдено шість трупів в одязі військових Росії. Серед тіл було виявлено й підполковника Герасимова В.С.
Фото: в Харківській області поліція виявила поховання військових Росії (facebook.com/permalink)
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