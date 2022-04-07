ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Над Запорожьем ночью силы ПВО сбили три крылатые ракеты

Новина українською →
Запорожье, Четверг 07 апреля 2022 10:09
Над Запорожьем ночью силы ПВО сбили три крылатые ракеты Фото: над Запорожьем ночью силы ПВО сбили три крылатые ракеты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье объяснили причины взрывов в городе последних суток. Вчера и сегодня силы ПВО сбили три крылатые ракеты оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Facebook.

"Вчерашний вечер и сегодняшнее утро были беспокойными. Часто и долго раздавались сирены. В разных районах города люди слышали взрывы. Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации они уничтожили три крылатые ракеты над городом", - рассказал Куртев.

По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

"Это утро мы с вами встретили без жертв и повреждений", - уточнил Куртев.

Кроме того, за минувшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 1 реактивную систему залпового огня и 1 автомобиль.

Напомним, в Сумской области украинские военные сбили ракету оккупационных войск. Ее враг направлял в сторону Полтавы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители