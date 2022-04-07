Над Запорожьем ночью силы ПВО сбили три крылатые ракеты

В Запорожье объяснили причины взрывов в городе последних суток. Вчера и сегодня силы ПВО сбили три крылатые ракеты оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Facebook.

"Вчерашний вечер и сегодняшнее утро были беспокойными. Часто и долго раздавались сирены. В разных районах города люди слышали взрывы. Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации они уничтожили три крылатые ракеты над городом", - рассказал Куртев.

По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

"Это утро мы с вами встретили без жертв и повреждений", - уточнил Куртев.

Кроме того, за минувшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 1 реактивную систему залпового огня и 1 автомобиль.

Напомним, в Сумской области украинские военные сбили ракету оккупационных войск. Ее враг направлял в сторону Полтавы.

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