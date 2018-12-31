В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Иллюстративное фото (УНИАН)

Инцидент произошел ночью 31 декабря 2018

Сегодня, 31 декабря, в Дергачевском районе Харьковской области скорый поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, около 02:50 недалеко от станции Казачья Лопань скорый поезд "Москва-Кривой Рог" смертельно травмировал мужчину. Отмечается, что личность погибшего не установлена, на вид ему 45-50 лет.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Движение поездов не останавливалось", - добавили в полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 29 декабря 2018 во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Событие произошло в 18:50 на перегоне Глинна-Щирец.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области в электропоезде сообщением Львов-Здолбунов произошла массовая драка, в которой пострадала сотрудница полиции. Как отмечалось, во время установления всех обстоятельств происшествия, один из участников драки нанес ей удары по лицу и голове.