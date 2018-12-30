Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются

Во Львовской области вчера, 29 декабря 2018 года, поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Как отмечается, происшествие произошло 29 декабря в 18:50 на перегоне Глинна-Щирец.

"Остановочный пункт “Семеновка”, при следовании резервом, поезд №4651 смертельно травмировал жителя с. Сердица Пустомытовского района 1964 года рождения. Задержек в движении поездов не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бориславе (Львовская область) полиция устанавливает обстоятельства отравления 5 детей, которые отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница.

Также сообщалось, что во Львовской области в электропоезде сообщением Львов - Здолбунов произошла массовая драка, в которой пострадала полицейская. Как отмечалось, во время установления всех обстоятельств происшествия, один из участников драки нанес полицейской удары по лицу и голове.