ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 14:49
Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются

Во Львовской области вчера, 29 декабря 2018 года, поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Как отмечается, происшествие произошло 29 декабря в 18:50 на перегоне Глинна-Щирец.

"Остановочный пункт “Семеновка”, при следовании резервом, поезд №4651 смертельно травмировал жителя с. Сердица Пустомытовского района 1964 года рождения. Задержек в движении поездов не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бориславе (Львовская область) полиция устанавливает обстоятельства отравления 5 детей, которые отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница.

Также сообщалось, что во Львовской области в электропоезде сообщением Львов - Здолбунов произошла массовая драка, в которой пострадала полицейская. Как отмечалось, во время установления всех обстоятельств происшествия, один из участников драки нанес полицейской удары по лицу и голове.

На зимние праздники назначили уже 39 дополнительных поездов Во Львовской области в отеле отравились дети
Новости Украины поездЛьвовская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь